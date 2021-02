La Samb a Mantova cerca un nuovo slancio con il ritorno di Montero in panchina

ANCONA Da Ravenna-Triestina all’ora di pranzo fino al monday night con Modena-Matelica, prevista domani sera alle 21 con la diretta su Rai Sport. Si completa parzialmente la 24ª giornata del girone B di Serie C dopo l’unico anticipo del sabato, Vis Pesaro-Virtus Verona finita 0-1: sono state infatti rinviate per neve Imolese-Fano e Fermana-Perugia, mentre Cesena-Gubbio è stata rinviata per i contagi da Covid nelle fila dei romagnoli. L’unica marchigiana in campo è la Samb, di scena alle 17.30 a Mantova con la diretta su Sky: di nuovo al debutto sulla panchina dei rossoblù il tecnico uruguaiano Paolo Montero, che in settimana ha preso il posto del dimissionario Zironelli.

SERIE C girone B 24ª giornata 5ª ritorno

Cesena-Gubbio rinviata

Imolese-Fano rinviata

Vis Pesaro-Virtus Verona 0-1 (35’ Arma)

Fermana-Perugia rinviata

Ravenna-Triestina 0-0

Arezzo-Carpi ore 15

Legnago Salus-Padova ore 15

Sudtirol-FeralpiSalò ore 15 Sky

Mantova-Samb ore 17.30 Sky

Modena-Matelica lunedì 15 ore 21 Rai Sport

CLASSIFICA

Padova 47

Sudtirol 47

Perugia 43

Modena 41

Virtus Verona 39

Samb 37

Triestina 36

FeralpiSalò 35

Cesena 35

Mantova 32

Matelica 32

Carpi 27

Fermana 26

Gubbio 26

Vis Pesaro 23

Legnago Salus 22

Imolese 22

Fano 21

Ravenna 17

Arezzo 11



PROSSIMO TURNO

SERIE C anticipo 25ª giornata 6ª ritorno

Gubbio-Fermana martedì 16 ore 17.30 Sky

Fano-Cesena mercoledì 17 ore 15

Perugia-Legnago Salus ore 15 Sky

Samb-Imolese ore 15

Virtus Verona-Ravenna ore 15

Carpi-Sudtirol ore 17.30

Padova-Arezzo ore 17.30 Sky

Triestina-Vis Pesaro ore 17.30

FeralpiSalò-Modena giovedì 18 ore 15

Matelica-Mantova ore 15

© RIPRODUZIONE RISERVATA