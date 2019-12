La Samb fissa tre obiettivi sul mercato: il portiere potrebbe arrivare dal Pisa

SAN BENEDETTO - Pietro Fusco, direttore sportivo della Samb, getta le basi per il mercato di riparazione che aprirà il 3 gennaio. Cercherà di muoversi su tre fronti. Il primo riguarda i possibili nuovi arrivi che, secondo alcune valutazioni effettuate insieme al tecnico Paolo Montero, dovrebbero essere tre: un portiere che faccia da vice Santurro, un centrocampista e un centravanti che sia un’alternativa a Cernigoi. Intanto il portiere classe 2000 Matteo Raccichini ha rescisso il contratto per accasarsi in Serie D al Campobasso, dove ritrova Mirko Cudini, suo ex allenatore nelle giovanili della Samb. Da alcune settimane si vocifera dell’interessamento della Samb per il portiere Daniele Cardelli, svincolato dal Pisa, ma nel taccuino di Fusco ci sarebbero anche altri nomi.



Sul fronte delle partenze, potrebbero lasciare la Samb il difensore Andrea Zaffagnini e i centrocampisti Gabriele Bove, Simone Brunetti, Lorenzo Panaioli e Marco Piredda, poco impiegati da Montero nel girone di andata. Per quanto concerne i rinnovi, il club rossoblù ha intenzione di allungare i contratti con il centrocampista Ludovico Rocchi, fino al 2022, e con i difensori Giacomo Biondi e Andrea Gemignani, fino al 2021. Discorso a parte per Alessio Di Massimo, per il quale si dovrebbe fare chiarezza nel corso del mercato di gennaio. In questo momento ci sono due ipotesi: Fedeli dovrà fare una proposta che venga ritenuta congrua da Donato Di Campli, agente dell’attaccante abruzzese, e allora ci potrebbero essere tutte le condizioni per rinnovare il contratto fino al 2022. Oppure Di Campli dovrà stringere con un club di categoria superiore che sarebbe interessato a Di Massimo. In questo caso il giocatore resterebbe alla Samb fino alla fine della stagione e a Fedeli verrebbe riconosciuto un indennizzo economico.





© RIPRODUZIONE RISERVATA