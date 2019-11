Samb, Fermana e Vis cercano un colpo in trasferta, il Fano deve fermare il Piacenza

ANCONA - Fano e Samb in campo alle 15, Fermana e Vis Pesaro alle 17.30. Altra domenica di gol con la 15ª giornata di campionato per il girone B di Serie C dopo l’anticipo del sabato vinto 1-0 dalla Feralpisalò contro il Padova. Il Fano, al Mancini contro il Piacenza, cerca la prima vittoria interna dopo cinque sconfitte consecutive per abbandonare l’ultimo posto in classifica. La Samb è invece di scena a Bolzano contro il Sudtirol per un match importante in chiave playoff. Viaggiano anche la Fermana, atteso da un esame importante a Carpi, e la Vis Pesaro che tenta il colpo grosso al Mapei Stadkum contro la Reggiana.



15ª giornata: Feralpisalò-Padova 1-0 (giocata sabato); Fano-Piacenza ore 15; Imolese-Triestina ore 15; Sudtirol-Samb ore 15; Vicenza-Ravenna ore 15; Carpi-Fermana ore 17.30; Gubbio-Cesena ore 17.30; Modena-Virtusvecomp Verona ore 17.30; Reggio Audace-Vis Pesaro ore 17.30; Rimini-Arzignano ore 17.30.



Classifica: Vicenza 30, Sudtirol 29, Padova 29, FeralpiSalò 28, Reggio Audace 27, Carpi 26, Virtusvecomp Verona 23, Piacenza 23, Samb 21, Triestina 19, Modena 17, Vis Pesaro 15, Cesena 14, Ravenna 14, Gubbio 13, Fermana 13, Rimini 12, Imolese 11, Arzignano 11, Fano 10.





