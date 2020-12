Samb e Fermana di scena in anticipo, Matelica-Carpi è un rebus: 10 positivi tra gli emiliani

ANCONA - Due marchigiane in campo oggi, le altre tre domani. In questo fine settimana va in scena la 16ª giornata del girone B di Serie C e, tra i cinque anticipi del sabato, i fari sono puntati su Cesena-Samb, che inizierà alle 15, e FeralpiSalò-Fermana, in programma alle ore 18. Domani si disputeranno invece Vis Pesaro-Arezzo, alle 15, e Modena-Fano, alle 17.30, oltre a Matelica-Carpi, alle 15, spostata di 24 ore dalla Lega Pro dopo che dieci gicatori della squadra emiliana sono risultati positivi al Coronavirus. Questa mattina è previsto un altro giro di tamponi per i giocatori del Carpi: con un numero così alto di positivi nel gruppo, non è escluso che non si sia contagiato qualcun altro e che quindi la cifra salga costringendo proprio al rinvio a data da destinarsi della gara. Ricordiamo che il Carpi, per scendere in campo, ha bisogno di 13 calciatori disponibili nella rosa della prima squadra, tra cui almeno un portiere.



SERIE C girone B 16ª giornata

Cesena-Samb oggi ore 15

Ravenna-Imolese ore 15

Triestina-Perugia ore 15

Virtus Verona-Sudtirol ore 15

FeralpiSalò-Fermana ore 18

Gubbio-Padova domani ore 15

Matelica-Carpi ore 15

Vis Pesaro-Arezzo ore 15

Legnago Salus-Mantova ore 17.30

Modena-Fano ore 17.30

CLASSIFICA

Sudtirol 32

Padova 30

Perugia 27

Modena 27

FeralpiSalò 25

Cesena 25

Samb 24

Mantova 24

Matelica 22

Triestina 22

Virtus Verona 21

Carpi 21

Legnago Salus 16

Gubbio 16

Vis Pesaro 15

Fermana 14

Imolese 12

Fano 11

Ravenna 10

Arezzo 8

