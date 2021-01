Colpo grosso della Samb sul campo della Feralpi. Fermana, punto d'oro con la Virtus Verona

ANCONA - Giornata di anticipi per le marchigiane nel torneo di serie C: buon pareggio per la Fermana sul campo della Virtus Verona con gli uomini di Cornacchini che agguantano il pareggio (1-1 il finale) in zona Cesarini: era stato Danti nella prima frazione di cuore a portare in vantaggio i veneti, all'82' una stoccata di Demirovic ha regalato un punto d'oro ai giallobù.

Nell'altro anticipo Samb in vantaggio dopo i primi 45' sul campo della Feralpi Salò grazie ad un acuto di Lescano al 33' con Botta che in avvio di ripresa ha messo a segno la rete del raddoppio con i rossoblù che hanno sofferto nel finale anche perchè Miracoli a 7' dal termine ha messo a segno la rete che ha riaperto la partita. Ma i rossoblù di Zironelli hanno stretto i denti e sono riusciti a centrare l'exploit. Si è invece conclusa a reti bianche la sfida tra Cesena e Sudtirol.

Ultimo aggiornamento: 19:20

