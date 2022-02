Samb ripresa nel derby: 1-1, Verdesi risponde a Peroni. Montegiorgio e Castelfidardo avanti, Fano sotto, il Tolentino reagisce: 1-1

ANCONA La squadra di quartiere contro quella della città: spetta chiaramente a Porto d’Ascoli-Samb la copertina della quarta giornata di ritorno del girone F di Serie D. Si gioca al Riviera delle Palme, da sempre tempio del tifo di fede rossoblù e all’andata finì 2-0 per il Porto d’Ascoli: era il 10 ottobre, reti di Napolano e Battista. La Samb è subito andata in vantaggio in apertura con una rete di Peroni ed è stata poi ripresa dal Porto, a segno con Verdesi. Tutto facile per la Recanatese, capolista in classifica, che ha subito sbloccato il punteggio contro l’Aurora Alto Casertano, ultima in graduatoria: per ora è 3-0, acuto di Giampaolo e doppietta di Sbaffo.

SERIE D girone F 21ª giornata 4ª ritorno (ore 14.30)

Castelnuovo Vomano-Castelfidardo 0-1 (18’ Bracciatelli)

Fano-Chieti 0-1 (29’ Fabrizi)

Fiuggi-Montegiorgio 0-2 (13’ Perpepaj, 45’)

Nereto-Tolentino 1-1 (18’ Boito, 35’ Padovani)

Porto d’Ascoli-Samb 1-1 (2’ Peroni, 27’ Verdesi)

Recanatese-Alto Casertano 3-0 (18’ Giampaolo, 37’ Sbaffo, 47’ Sbaffo)

Trastevere-Pineto 0-1 (30’ Barlafante)

Vastese-Matese 1-0 (40’)

Vastogirardi-Notaresco 1-0 (35’ Guadalupi)

CLASSIFICA

Recanatese 41

Trastevere 39

Fiuggi 35

Porto d’Ascoli 33

Vastese 32

Notaresco 32

Tolentino 31

Chieti 30

Pineto 29

Vastogirardi 29

Matese 26

Samb 26

Montegiorgio 25

Fano 23

Castelfidardo 23

Castelnuovo 20

Nereto 11

Alto Casertano 3

Ultimo aggiornamento: 15:37

