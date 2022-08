SAN BENEDETTO Una Samb che non ti aspetti, ma questa volta in negativo. Gli elogi che sono arrivati nei vari test amichevoli disputati nel corso del precampionato sono tutti svaniti dopo l’opaca prestazione di domenica scorsa che è costata l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie D, seppur ai calci di rigore, contro il Tolentino nella gara valevole per il primo turno. Si può capire che la preparazione fisico-atletica non sia ottimale, che i meccanismi di gioco non siano ben oleati, che l’arrivo alla spicciolata dei calciatori durante il mercato non agevoli il lavoro del tecnico Sante Alfonsi sia sotto l’aspetto dell’amalgama del gruppo che anche sotto quello della costruzione della manovra, e che il terreno di gioco del Riviera fosse in condizioni pessime (le colpe dell’amministrazione comunale che gestisce l’impianto ci sono tutte anche se pare che stia rimediando con un intervento di risemina che verrà avviato in questa settimana). Si può capire tutto, ma non che in campo ognuno vada per conto proprio senza una precisa idea dando l’impressione di non avere ancora una parvenza di essere una squadra. Senza dimenticare che la prestazione dei rossoblù è stata priva di cattiveria agonistica e voglia di raggiungere la vittoria a tutti i costi.



La mentalità vincente



La mentalità vincente si comincia a costruire con gare come quelle con il Tolentino. Le squadre che devono vincere un campionato, come deve fare la Samb in questa stagione, non devono smìnuire nessun tipo di impegno, neanche quello di Coppa Italia. Perché vincere aiuta a vincere. Le dichiarazioni di Alfonsi alla vigilia della sfida con il Tolentino avevano sottolineato come l’obiettivo primario sia il campionato e che quindi la Coppa Italia non fosse di grande importanza. Ha fatto così giungere un segnale alla squadra che anche se non fosse arrivata la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia, nessuno avrebbe fatto drammi, e così si possono giustificare le prestazioni incolori come quella di domenica scorsa. Ed invece un successo con il Tolentino avrebbe aiutato la squadra di Alfonsi ad iniziare a costruire quella mentalità vincente che dovrà essere l’elemento principale nel campionato che dovrà portare la Samb ad ottenere la promozione diretta in Serie C come è stato detto più volte nelle scorse settimane dal presidente Roberto Renzi e dal ds Vittorio Cozzella. Diventare prima possibile una squadra ed essere feroce nel cercare la vittoria: sono queste le due componenti essenziali sulle quali Alfonsi dovrà lavorare in questi giorni. Oltre ovviamente a dotare la squadra di sufficienti meccanismi di gioco che permettano ai giocatori rossoblù di avere maggiori occasioni per andare in rete. È bene non vedere più, come è capitato nella gara con il Tolentino, calciatori che vagano in campo senza una precisa idea e disegno tattico. L’auspicio è che la gara di Coppa Italia sia solo una parentesi da dimenticare in fretta, perché domenica prossima è già campionato e non ci saranno più scusanti da accampare. Una falsa partenza nel match inaugurale con il Montegiorgio, in programma domenica al Polisportivo di Civitanova Marche, non sarebbe un bel biglietto da visita e tutto diventerebbe più difficile.



I biglietti



E per la partita del Polisportivo sono già in vendita da sabato scorso i tagliandi del settore che sarà occupato dai tifosi della Samb. Ciascuno costa 10 euro e si potranno acquistare, fino alle ore 19 di sabato 3 settembre, presso le tabaccherie L’Isola del Tesoro ed Amarcord, entrambe a San Benedetto, e Marchionni a Grottammare. Gli under 12 avranno l’ingresso gratuito. Intanto dopo un giorno di riposo oggi la squadra rossoblù riprenderà gli allenamenti in vista del match con il Montegiorgio.



Il ritorno di Bekaert



In settimana dovrebbe tornare a San Benedetto il centrocampista belga Mathieu Bekaert, classe 2004. Il giovane calciatore, che aveva favorevolmente impressionato nel test con la Vis Artena di una decina di giorni fa, ha raggiunto l’accordo economico con la Samb e quindi in questi giorni, una volta che ritornerà dal Belgio, è prevista la firma di Bekaert sul contratto con il club rossoblù.