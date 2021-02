La Samb chiude il mercato con due colpi: presi anche Padovan e il figlio d'arte Lombardo

SAN BENEDETTO Alla Samb sono arrivati Stefano Padovan, attaccante della Pro Vercelli, Mattia Lombardo, esterno destro di centrocampo del Monopoli, e Ivan Rossi, centrocampista argentino del River Plate, mentre è partito l'attaccante Manuel Nocciolini, che per fine prestito è ritornato al Parma che lo ha poi girato al Renate. Queste sono le operazioni sviluppate dalla Samb nell'ultima giornata del mercato di riparazione. Alla fine l'ex capitano della Samb Francesco Rapisarda non è tornato a San Benedetto.

Con l'esterno destro della Triestina c'è stata una serrata trattativa sin dalla serata di domenica: il presidente Domenico Serafino aveva trovato l'accordo con la Triestina e ha dovuto concentrare tutte le forze sull'agente del difensore siciliano. Il patron rossoblù aveva offerto a Rapisarda anche l'allungamento di un ulteriore anno di contratto, portandolo dal 2022 al 2023, ma non è stato raggiunto l'accordo economico. Così l'obiettivo di Serafino si è spostato su Mattia Lombardo, esterno destro di centrocampo del Monopoli, con il quale era stata imbastita una trattativa nei giorni precedenti. Classe 1995, di Genova, Lombardo è il figlio di Attilio, nota ala destra della Sampdoria ai tempi di Vialli e Mancini. Nell'attuale stagione ha giocato nel Monopoli, collezionando 10 presenze e realizzando un gol. Arriva alla Samb a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al giugno 2022. Una volta perfezionata la cessione di Nocciolini, Serafino ha chiuso l'operazione relativa a Stefano Padovan, attaccante della Pro Vercelli. Classe 1994, di Torino, Padovan è cresciuto nelle giovanili della Juventus e poi ha giocato in squadre come Pescara, Vicenza, Crotone, Foggia, Pordenone, Casertana ed Imolese. Nell'attuale stagione ha vestito la maglia della Pro Vercelli undici volte e realizzato una rete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA