Crisi Samb: il sindaco Piunti va a scoprire il bluff di Serafino

SAN BENEDETTO - Dovrebbe svolgersi sabato mattina, ma il condizionale è sempre d'obbligo, l'atteso incontro tra il sindaco Piunti e i suoi collaboratori del piccolo comitato ristretto allestito per l'occasione, e il patron della Samb, Domenico Serafino, accolto in pompa magna l'estate scorsa ed ora aborrito dalla tifoseria e dalla città, per aver creato una massa di debiti da cui difficilmente il club rossoblù riuscirà ad uscire indenne e in breve tempo. il sindaco ha chiesto di vedere le carte che certificano l'entità dei debiti, e magari le ricevute dei bonifici dei pagamenti effettuati, ma in questo caso Serafino ha lasciato trapelare che sarà pronto a pagare buona parte dei debiti non prima di martedì. Vedremo quel che succederà, nel frattempo è stata rinviata per i casi di Covid riscontrati nella squadra avversaria, la partita tra Samb e Triestina, che si sarebbe dovuta giocare domenica, ma in quato momento l'aspetto sportivo è quello di cui i tifosi della Samb si preoccupano di meno.

