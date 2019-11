La Samb perde 3-0 a Bolzano contro il Sudtirol, Fano sotto 4-2 contro il Piacenza

ANCONA Sta perdendo 3-0 la Samb, a Bolzano contro il Sudtirol, nella gara valida per la 15ª giornata di campionato per il girone B di Serie C dopo l’anticipo del sabato vinto 1-0 dalla Feralpisalò contro il Padova. Il Fano sta invece perdendo 4-2 al Mancini contro il Piacenza ed è rimasto in dieci al 29’ per l’espulsione di Ricciardi per doppia ammonizione: i granata cercano la prima vittoria interna dopo cinque sconfitte consecutive per abbandonare l’ultimo posto in classifica. Giocano alle 17.30 la Fermana, attesa da un esame importante a Carpi, e la Vis Pesaro che tenta il colpo grosso al Mapei Stadium contro la Reggiana. La partita Imolese-Triestina, prevista per le 15 allo stadio Romeo Galli di Imola, è stata rinviata a causa dell’allagamento del sottopasso di via Rosselli, che da viale Dante porta allo stadio comunale.



15ª giornata: Feralpisalò-Padova 1-0 (giocata sabato); Fano-Piacenza 2-4 (5’ Corradi, 28’ Kanis, 51’ Pergreffi, 56’ Marotta, 62’ Parlati, 74’); Imolese-Triestina (rinviata); Sudtirol-Samb 3-0 (10’ Casiraghi, 11’ Mazzocchi, 26’ Morosini); Vicenza-Ravenna 1-0 (71’); Carpi-Fermana ore 17.30; Gubbio-Cesena ore 17.30; Modena-Virtusvecomp Verona ore 17.30; Reggio Audace-Vis Pesaro ore 17.30; Rimini-Arzignano ore 17.30.



Classifica: Vicenza 30, Sudtirol 29, Padova 29, FeralpiSalò 28, Reggio Audace 27, Carpi 26, Virtusvecomp Verona 23, Piacenza 23, Samb 21, Triestina 19, Modena 17, Vis Pesaro 15, Cesena 14, Ravenna 14, Gubbio 13, Fermana 13, Rimini 12, Imolese 11, Arzignano 11, Fano 10.

Ultimo aggiornamento: 16:29





