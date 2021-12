La Samb è arrivata alla firma con Cardella: i nuovi gol arrivano dal Pineto

SAN BENEDETTO Mancherebbero solo pochissimi dettagli per la definizione dell’arrivo alla Samb dell’attaccante Federico Cardella. Quest’ultimo, lunedì sera, era riuscito a liberarsi dal Pineto e oggi, insieme con il suo procuratore, si è incontrato con il presidente Roberto Renzi all’hotel Mancini di Roma per raggiungere un accordo definitivo. Le parti avrebbero trovato l’intesa sulla base di un contratto fino al giugno 2023 e ci sarebbero solo da definire alcuni dettagli burocratici per poi mettere la firma su contratto. Nella sua parentesi con il Pineto ha realizzato 7 reti in 14 partite disputate dopo l’ottimo campionato giocato nella passata stagione al Cynthialbalonga, dove ha segnato ben 16 reti.

La Samb deve rinforzare anche la difesa e in pole position c’è sempre il centrale Luka Tomas del Fiuggi. Una trattativa che sta seguendo personalmente il presidente Renzi approfittando anche dell’amicizia con i fratelli Ciaccia, proprietari del club laziale e anche del 60% del Teramo, dove potrebbe essere dirottato il difensore croato di 29 anni. Le alternative sarebbero Tommaso Mazzei, 26 anni, difensore romano del Giugliano, e Alex Gagliardini, 25 anni, difensore centrale del Cynthialbalonga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA