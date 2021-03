Samb-Arezzo alle 12.30, poi il derby Fano-Fermana e Matelica-Legnago per finire con Cesena-Vis: che domenica

ANCONA Un derby tutto da gustare nella 29ª giornata del girone B di Serie C che andrà in scena di domenica, ad eccezione del posticipo Mantova-Sudtirol previsto lunedì alle ore 21. L’attenzione si concentra soprattutto su Fano-Fermana, a partire dalle 15, con i tecnici Flavio Destro e il fanese Giovanni Cornacchini ex di turno sulle panchine opposte. È di sicuro una sfida importante in chiave salvezza, soprattutto per i granata, tuttora nella morsa dei playout. È attesa al riscatto la Samb, di scena al Riviera contro l’Arezzo nell’insolito orario delle 12.30. Cerca invece la terza vittoria consecutiva per continuare a volare in zona playoff il Matelica, impegnato all’Helvia Recina di Macerata a partire dalle 15 contro i veneti del Legnago Salus. L’ultima marchigiana in campo sarà la Vis Pesaro, che dalle 16 affronterà in trasferta il Cesena.

SERIE C girone B 29ª giornata 10ª ritorno

Imolese-Triestina ore 12.30 Sky

Samb-Arezzo ore 12.30 Sky

Fano-Fermana ore 15

Matelica-Legnago Salus ore 15

Cesena-Vis Pesaro ore 16

FeralpiSalò-Virtus Verona ore 17.30

Gubbio-Ravenna ore 17.30

Padova-Perugia ore 17.30 Sky

Carpi-Modena ore 20.30 Sky

Mantova-Sudtirol lunedì 8 ore 21

CLASSIFICA

Padova 58

Sudtirol 55

Perugia 53

Modena 53

Triestina 45

FeralpiSalò 42

Cesena 42

Virtus Verona 41

Matelica 39

Samb 39

Mantova 38

Fermana 34

Gubbio 32

Carpi 31

Vis Pesaro 27

Imolese 25

Fano 25

Legnago Salus 23

Ravenna 20

Arezzo 17

PROSSIMO TURNO (13 e 14 marzo) 30ª giornata 11ª ritorno

Arezzo-Fermana sabato 13 ore 15 Sky

Virtus Verona-Gubbio ore 15

Triestina-FeralpiSalò ore 17.30 Sky

Modena-Mantova domenica 14 ore 12.30 Sky

Legnago Salus-Fano ore 15

Matelica-Padova ore 15

Perugia-Carpi ore 15

Ravenna-Cesena ore 15 Sky

Sudtirol-Imolese ore 15

Vis Pesaro-Samb ore 17.30 Sky

