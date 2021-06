Tamberi male a Leverkusen, supera i 2,24 poi però si ferma lì

LEVERKUSEN - E' cominciata male l'ultima fase di avvicinamento di Gianmarco Tamberi alla Olimpiadi di Tokyo. il campione anconetno, reduce da un ottimo 2,33 al Golden Gala di Firenze e da due settimane di allen amenti intesni, si aspettava forse di fare un passettino più in alto e invece ha dovuto far registrare un vistoso passo indietro, fermandosi a 2,24. La gara di Tamberi è subito iniziata con un errore imprevisto a 2.16, misura poi superata al secondo tentativo, nessun problema per Gimbo a 2.20 e a 2.24 dove è uscito di scena il tedesco Mateusz Przybylko, ma a 2.27 arrivano tre errori che chiudono la gara di Gianmarco, unico a saltare la misura è stato il tedesco Jonas Wagner che si è aggiudicato la gara e il fatto che il quotato lotto degli avversari non abbia fatto molto meglio, indicativo del fatto che probabilmente qualche fattore esterno ha limitato un po' tutti. Ora Tamberi è atteso da altre due gare, in Ungheria e a Montecarlo, prima di partire per il Giappone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA