Salta la panchina del Fano: esonerato Fontana dopo l'ultimo posto e le otto sconfitte di fila

FANO - Si interrompe il rapporto tra il Fano e il tecnico Gaetano Fontana dopo le otto sconfitte consecutive e l'ultimo posto in classifica. E' la seconda panchina saltata nel girone B di Serie C dopo quella della Fermana, passata lo scorso 16 ottobre da Flavio Destro a Mauro Antonioli.



Ecco il comunicato del club granata: «L’Alma Juventus Fano 1906 comunica che, in data odierna, Gaetano Fontana è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. A Mister Fontana vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività fin qui svolta con impegno, serietà, professionalità e dedizione dimostrate in questi mesi. La Società augura al tecnico il più sentito in bocca al lupo e le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale».





