Salernitana-Roma alle 20:45 diretta LIVE: formazioni e dove vederla

Tre vittorie su tre quelle rimediate fino a ora dalla nuova Roma targata José Mourinho. Contro il Trabzonspor, in Conference League, e contro la Fiorentina, in campionato. Stasera, però, è il turno della Salernitana, che ospita i giallorossi dalle 20:45 allo stadio Arechi. Per gli uomini di Fabrizio Castori, che al ritorno dopo vent'anni in Serie A hanno perso contro il Bologna, potrebbero essere, quindi, i primi tre punti. L'arbitro del match sarà Davide Abisso.

APPROFONDIMENTI SERIE A La Roma alla stazione Termini in partenza per Salerno SALERNITANA-ROMA In attacco tocca al vice-Zaniolo: si scalda Perez CONFERENCE LEAGUE Roma-Trabzonspor, il ritorno al gol di Zaniolo e la qualificazione ai...

🏆 SERIE A Matchday 2

🆚 Salernitana

🏟 Arechi Stadium

🗓️ Sunday, August 29th

⏰ 20:45

#️⃣ #ASRoma DAJE!#SalernitanaRoma 🟥🟧🟨 pic.twitter.com/JBrtrbh35L — Borja Mayoral (@Mayoral_Borja) August 29, 2021

Salernitana-Roma, le probabili formazioni

Senza Nicolò Zaniolo, squalificato e che si è sbloccato proprio giovedì contro i turchi, Mourinho si affiderà a Carles Perez, il suo vice naturale, dietro l'unica punta, Tammy Abraham. L'inglese, appena arrivato dal Chelsea, ha vinto il ballottaggio con l'uzbeko Eldor Shomurodov, che partirà dalla panchina. Per il resto, il portoghese si affiderà agli stessi nove interpreti che hanno vinto le prime tre gare ufficiali per la Roma.

Castori, invece, giocherà con il 3-5-1-1, con Bonazzoli come unica punta davanti a Obi. Gyomber, l'ex del matc, guiderà la difesa con Bogdan e Jaroszynski. A centrocampo ci saranno, invece, Kechrida, Coulibaly, Capezzi, Di Tacchio e Ruggeri.

SALERNITANA (3-5-1-1): 72 Belec; 23 Gyomber, 26 Bogdan, 4 Jaroszynski; 24 Kechrida, 2 M.Coulibaly, 28 Capezzi, 14 Di Tacchio, 3 Ruggeri; 22 Obi; 9 Bonazzoli,

A disp.: 1 Fiorillo, 71 De Matteis, 8 Schiavone, 15 Iannone, 13 Aya, 19 Kristoffersen, 18 L.Coulibaly, 20 Kastanos, 21 Zortea, 25 Simy. All. Castori

ROMA (4-2-3-1): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 3 Ibanez, 5 Vina; 17 Veretout, 4 Cristante; 11 Perez, 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Abraham.

A disp.: 67 Fuzato, 24 Kumbulla, 19 Reynolds, 13 Calafiori, 59 Zalewski, 55 Darboe, 14 Shomurodov, 42 Diawara, 14 Villar, 21 Mayoral, 92 El Shaarawy. All. Mourinho

Salernitana-Roma, dove vederla in tv e diretta streaming

La partita delle 20:45 dello stadio Arechi di Salerno tra gli uomini di Castori e la Roma di Mourinho sarà visibile sull'app e sul sito di Dazn, e quindi fruibile anche in streaming.

Ultimo aggiornamento: 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA