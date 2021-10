Salernitana-Napoli in diretta LIVE alle 18. Probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Aprile 2004, Serie B: 17 anni e un campionato diverso, Salernitana e Napoli si ritrovano in campo per un derby campano quasi inedito, sicuramente con due squadre che, dal punto di vista dei risultati, sono agli antipodi. Perché da una parte ci sono gli uomini di Luciano Spalletti, primi in classifica e galvanizzati da dieci partite su dieci in cui sono andati a punto (solo un pareggio, tra l'altro), dall'altra, gli undici di Stefano Colantuono, succeduto in corsa d'opera a Fabrizio Castori, hanno vinto al fotofinish contro il Venezia, è vero, ma sono penultimi in Serie A, e hanno bisogno più che mai di uscire dal pantano. E farlo in un derby sarebbe ancora più bello. E magico. Chissà però.

APPROFONDIMENTI SERIE A Napoli, Osimhen si ferma in allenamento: salta la sfida di domani... SPORT Roma-Napoli, Mourinho-Spalletti: show in panchina

SEGUI LA DIRETTA DI SALERNITANA-NAPOLI

Salernitana-Napoli, le probabili formazioni della partita

SALERNITANA (4-3-1-2): 72. Belec; 21. Zortea, 6. Strandberg, 23. Gyomber, 19. Ranieri; 22. Obi, 14. Di Tacchio, 20. Kastanos; 7. Ribery; 11. Djuric, 9. Bonazzoli. All. Colantuono

NAPOLI (4-3-3): 25. Ospina; 22. Di Lorenzo, 13. Rrahmani, 26. Koulibaly, 6. Rui; 99. Anguissa, 8. Fabian, 20. Zielinski; 21. Politano, 14. Mertens, 24. Insigne. All. Spalletti.

Dove vederla in tv e diretta streaming

Il derby campano Salernitana-Napoli sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Ultimo aggiornamento: 13:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA