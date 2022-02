Salernitana-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Il Milan fa visita alla Salernitana nell'anticipo del sabato delle 20.45. Allo Stadio Arechi di Salerno Stefano Pioli cerca il terzo successo consecutivo in Serie A per provare ad allungare in vetta e mettere pressione all'Inter; situazione disperata invece per i campani, reduci da due pareggi ma con il nuovo allenatore Davide Nicola che dovrà compiere un miracolo per addrizzare la situazione degli amaranto. Rossoneri che ritrovano Theo Hernandez dopo il turno di squalifica e che davanti si affidano ai soliti Leao e Giroud. La prima Salernitana targata Nicola vara il 4-2-3-1, con Verdi, Bonazzoli e Kastanos dietro Djuric.

Salernitana-Milan, le probabili formazioni

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Ederson, L. Coulibaly; Verdi, Bonazzoli, Kastanos; Djuric. All.: Nicola

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli

Dove vederla in tv e diretta streaming

Salernitana-Milan di sabato 19 febbraio alle 20.45, sarà trasmessa su Dazn e su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre la gara sarà visibile su smartphone, tablet e pc in streamig sull'app Dazn, su Sky Go e Now. Infine sarà possibile seguire la diretta testuale sul sito de IlMessaggero.it

