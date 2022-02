Salernitana choc, due calciatori fermati per scippo. L'ira di Iervolino: «Atto gravissimo»

SALERNO - Incredibile in casa Salernitana: due calciatori della formazione granata, che militano per la squadra Primavera, sono stati fermati dalla squadra mobile di Salerno perchè sorpresi nel corso di uno scippo. Lo scrive oggi Enrico Vitolo sul quotidiano Il Mattino. Le generalità non sono state comunicate, anche perché entrambi potrebbero essere minorenni, militando nelle giovanili del club.

«L’episodio che ha coinvolto due tesserati del settore giovanile ci lascia attoniti. Se confermato si tratta di un atto gravissimo che condanniamo con forza e che evidentemente confligge con i nobili valori che lo sport deve trasferire e che noi vogliamo fortemente trasmettere alle future generazioni». la nota durissima del presidente Danilo Iervolino, che ha rilevato la Salernitana pochi mesi fa.

