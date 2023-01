Dopo l'8-2 dell'Atalanta, la Salernitana esonera Nicola: per la panchina in corsa anche Di Francesco

La vittoria da record, per 8-2, dell'Atalanta sulla Salernitana costa caro all'allenatore dei granata Davide Nicola. Dopo le valutazioni della serata ieri, il presidente Iervolino ha scelto di esonerare il tecnico, ufficializzando la scelta con un comunicato in mattinata: "La Società ringrazia Nicola per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera". Quattro delle otto sconfitte totali della Salernitana in questo campionato sono arrivate nelle ultime cinque partite. I 18 punti in classifica (che valgono la sedicesima posizione) sono frutto di 4 vittorie e sei pareggi. In corsa per la panchina ci sono Roberto D'Aversa ed Eusebio Di Francesco.