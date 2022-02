Salernitana, esonerato Colantuono: i nomi in lizza per sostituirlo. C'è anche Pirlo

La Salernitana ha esonerato il tecnico Stefano Colantuono. Lo ha annunciato lo stesso club campano.

«L'Us Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il sig. Stefano Colantuono unitamente all'allenatore in seconda Gianfranco Cinello e al match analyst Sandro Antonini. Ringraziandoli per la professionalità profusa la società augura loro le migliori fortune professionali», fa sapere la Salernitana.

Per la successione c'è Davide Nicola che è in vantaggio rispetto ad Andrea Pirlo. La società ha posticipato alle 15 la seduta di allenamento, inizialmente in programma alle 10.

