Applausi e cori per il ritorno di Sacripanti a Pesaro: «Vuelle, una questione di cuore e orgoglio. Ecco che squadra sta nascendo». Foto e video

PESARO - E' un ritorno al futuro quello di Pino Sacripanti alla Vuelle. Presentazione in Comune e in comune. Il trait d'union necessario ed emblematico: perché la Victoria Libertas è Pesaro e Pesaro è la Victoria Libertas. Per questo in un colpo solo oggi è stato presentato il nuovo allenatore - un gradito ritorno una quindicina di anni dopo -, che avrà anche la carica di nuovo manovratore del mercato biancorosso, è il nuovo cda eletto alcune settimane fa con il nuovo presidente Valli. Un pieno di novità, insomma, come chiesto da più parti per voltare pagina e ripartire. «La Vuelle? Prima di tutto una scelta d'affetto, di cuore, sono sempre rimasto legato a Pesaro» la premessa del nuovo coach, con la sciarpa della Vuelle subito al collo nonostante la temperatura elevata (in tutti i sensi).



Franco Arceci, presidente del Consorzio Pesaro Basket, grande cerimoniere della presentazione ufficiale. «Con le dimissioni del Cda, si chiude un ciclo della storia della Vuelle iniziato nel 2012. Grande ringraziamento a queste persone, che hanno preso una società in grande difficoltà e con debiti. Oggi il bene più prezioso è un bilancio sano. Abbiamo visto cosa è successo purtroppo ad Ancona, non c'è bisogno di dire altro. Il Cda ha lavorato intensamente per il passaggio di consegne: un momento delicato, una transizione che si completa formalmente il 18 giugno ma già iniziata da 15 giorni».

Valli: «Grazie al precedente Cda: ci lascia una reputazione solida e bilancio perfetto»

La parola passa poi al nuovo presidente Andrea Valli, visibilmente emozionato, seduto al fianco di Sacripanti. Camicia bianca e foglio nero di appunti: «Ho delle cose da dire, non voglio dimenticarle. Prima di tutto i ringraziamenti al vecchio Cda. Si deve a loro la reputazione solida in tutto l'ambito sportivo italiano, grazie al comportamento etico sportivo ed economico finanziario che ha tenuto in questi anni. Ci hanno lasciato la società in pareggio, grande merito in un periodo storico non facile nella gestione. I consorziati sono spina dorsale con gli sponsor, siamo sicuri che supporteranno il club anche negli anni prossimi. Non si deve disperdere il bagaglio di conoscenza e competenza creati, anzi mirano a crescere e svilupparlo ancora di più».

Il Cda: «Già al lavoro sottotraccia da settimane»



Parola anche al nuovo Cda. «Contento di essere qui - spiega Tommaso Bertini - per dare sia un contributo personale che di azienda con AlpitourWolrd che ha inglobato Edenviaggi. Stiamo lavornado in modo rapido. Oggi è il secondo tassello dopo Cda. Sul coach contiamo tantissimo per avere una visione e raggiungere soddisfazioni, noi lavoreremo per creare le condizioni».

Assist per Nicola Dolci, l'unico reduce con Arceci del precedente Cda: «Siamo al lavoro sottotraccia da diverse settimane. Con Pino Sacripanti che entra in famiglia con doppio ruolo , vogliamo costruire una struttura funzionale. Io volevo ringraziare i componenti del Cda uscente per imprenditorialià e senso di responsabilità». Infine, Roberto Rovere: «Da parte nostra massima passione e voglia di fare bene, prima di tutto siamo tifosi della Vuelle».

Sacripanti: «Ripartiamo da Maretto, lavoro impressionante da fare»

Sullo sfondo lo stendardo della Vuelle con ancora Carpegna Prosciutto come main sponsor: altro tema molto attuale. Lunghi gli applausi e cori per Pino Sacripanti. Arceci sorride e applaude pure lui. «Io non ho appunti - sono le prime parole del nuovo coach -. Intanto non lo faccio per piaggeria ma la mia scelta è stata dettata, oltre che dall' aver parlato con Cda e presidente, da una parte affettiva che ha contribuito moltissimo. Quando sono andato via di casa, venni a Pesaro, una nuova dimensione, mi avete accolto benissimo. Mi siete rimasti sempre nel cuore. Anche in questi giorni ho avuto manifestazioni e telefonate. Per me è un orgoglio e un senso si responsabilità rappresentare la comunità di Pesaro così legata al basket, una città legata alla pallacanestro, che non è solo un gioco ma qual cosa di più. Quando ho avuto i primi incontri grazie al presidente, cda e consorzio, ho visto che c'era un foglio bianco da scrivere. Non sono tanto bravo nel definire i ruoli ma sono sempre stato io a costruire le squadre con il team. Noi partiamo da un giocatore, Maretto, molto interessante. C'è un lavoro impressionate da fare, in un campionato che non è quello vissuto negli ultimi anni. Sono 24 anni che faccio il capoallenatore, solo una volta in A2 ma con risultati molto buoni. E' campionato diverso, si gioca con italiani centrali nel progetto, stranieri che fanno la differenza, c'è da fare una costruzione importate. Qui si sente la voglia di serietà nel riportare Pesaro dove merita, un pubblico così è una responabilità ma anche un paicere. Mi sembra di essere tornato a casa. Ho girato tanto, vengo da Cantù, il gemellaggio con pesaro è sentito, c'è grande affetto».

«Ho incontrato Cinciarini e ho sentito al telefono Mazzola: sono disponibili a restare»

Tanti i temi trattati da Sacripanti, dal Cda e dallo stesso presidente del Consorzio Franco Arceci. «Ho incontrato di persona Cinciarini e ho sentito al telefono Mazzola. I due si sono resi disponibili per preoseguire. Tambone, lo sappiamo, è già a Sassari. Ho avuto il piacere di ricevere un messaggio da Totè, anche lui ha dato la disponibilità almeno di agenzia per continuare. Vediamo. Da quando c'è stato il primo incontro, prima della firma, abbiamo lavorato per parlare con qualsiasi agenzia di qualsiasi giocatore. Servono i primi 2-3 punti fermi per costruire la squadra. Tempi? Il prima possibile. C'è un lavoro intenso, in un mercato non facile. Il nome della Vuelle però conta. Abbiamo obiettivi. Bisognare essere bravi e fortunati per avere il consenso di alcuni giocatori. I primi colpi sono quelli che delinenano il ruolo degli americani e come funzionareà la panchina»

Il presidente Valli: «Vogliamo un budget in linea per cercare di risalire il prima possibile, altrimenti non avremmo scelto Sacripanti»

«Stiamo lavorando per avere un budget da spendere - ha rimarcato il presidente Valli - Dovrà essere in linea con le ambizioni per risalire il prima possibile in A1, altrimenti non avremmo scelto Pino. La Vuelle appartiere a Pesaro, alla città, a tutti noi e voi. Ci vuole apporto di tutti, anche in altri ambiti: tifosi, stampa, instituzuoni per raggiungere nostra ambizione, non siamo una società da seconda categoria, Gli sforzi sono indirizzati per quello. Dobbiamo avere la coscienza a posto per fare il massimo».

«Il campionato? Tosto. Società blasonate e 38 partite. Ma siamo consapevoli. Conto sull'apporto di Walter Magnifico»



«Questa A2 ha avuto una riforma significativa, con 20 squadre, e una concentrazione di gicotori buoni italiani - spiega ancora Sacripanti - Ci sono tante società titolate,da Brindisi a Udine, Verona, Rieti... Ci saranno 38 partite più eventuali playoff se non sali diretto. Ma siamo consapevoli. Stazzonelli? Abbiamo parlato ieri con la sua agenzia, nel pre partita di Cantù-Trieste. L'ho seguito. Vedremo. Il punto di partenza è Maretto. L'altro esterno deve avere funzionalità ed essere conscio del suo ruolo. Staff tecnico? Giacomo Baioni, con cui ci troviamo dopo 15 anni, mi fa piacere ritrovarlo. Sarà con noi, così come Luca Pentucci e Venerandi. Ora inizia il lavoro forte di staff per capire giocatori, gerarchie, saremo impegnati 24 ore la giorno. Poi in un secondo momento vedremo il settore giovanile. Stare vicino al Walter Magnifico ha un significato preciso, è stato con me con la nazionale U20, con una medaglia d'oro, io mi prendo responsabilità e orgoglio, ma metto pressione anche a lui perché ho bisogno del suo aiuto. Questi personaggi devono essere un esempio da seguire, da stimolo, di appartenza, di far parte di questa tradizione. Per me la parte affettiva ha avuto un significato importante, qui si parla di basket da lunedì fino alla partita dopo»



Arceci: «Lo sponsor? Presto un incontro con Carpegna Prosciutto. Il Consorzio è un riferimento, abbiamo visto quanto accaduto a Fano o Ancona»



«Non esiste solo questo modello ma noi l'abbiamo a Pesaro e dà risultati. Al Consorzio si può aggiungere anche un altro proprietario ma bisogna fare attenzione, noi lo cerchiamo se fosse possibile, ma poi vediamo cosa succede a Fano e Ancona. Avere un consorzio è una ricchezza che consente di avere riferimenti, soldi e continuità nel tempo che garantiscono sicurezza. Sponsor? Non è ancora chiusa la trattativa con Carpegna Prosciutto. Dobbiamo aspettare ancora un po'. Passando da A1 e A2 dovrà fare valutazioni. Tra poco ci sarà un incontro decisivo per capire se rimane e con che modalità. Settore giovanile? Il nostro fiore all'occhiello. Vincono molto tutte le classi d'età e va tenuto stretto. La speranza è che qualche pesarese arrivi in prima squadra, noi cerchiamo di migliorare dal punto di vista logistico e trocare un modo per rilanciarlo ancora. Penso, ad esempio, a un ruolo simile per le giovanili a quello che ha Sacripanti per la prima squadra».