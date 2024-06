Applausi e cori per il ritorno di Sacripanti a Pesaro: «Vuelle, una questione di cuore e orgoglio. Ecco che squadra sta nascendo»

PESARO - E' un ritorno al futuro quello di Pino Sacripanti alla Vuelle. Presentazione in Comune e in comune. Il trait d'union necessario ed emblematico: perché la Victoria Libertas è Pesaro e Pesaro è la Victoria Libertas. Per questo in un colpo solo oggi è stato presentato il nuovo allenatore - un gradito ritorno una quindicina di anni dopo -, che avrà anche la carica di nuovo manovratore del mercato biancorosso, è il nuovo cda eletto alcune settimane fa con il nuovo presidente Valli. Un pieno di novità, insomma, come chiesto da più parti per voltare pagina e ripartire. «La Vuelle? Prima di tutto una scelta d'affetto, di cuore, sono sempre rimasto legato a Pesaro» la premessa del nuovo coach, con la sciarpa della Vuelle subito al collo nonostante la temperatura elevata (in tutti i sensi).



Franco Arceci, presidente del Consorzio Pesaro Basket, grande cerimoniere della presentazione ufficiale. «Con le dimissioni del Cda, si chiude un ciclo della storia della Vuelle iniziato nel 2012.

Grande ringraziamento a queste persone, che hanno preso una società in grande difficoltà e con debiti. Oggi il bene più prezioso è un bilancio sano. Abbiamo visto cosa è successo purtroppo ad Ancona, non c'è bisogno di dire altro. Il Cda ha lavorato intensamente per il passaggio di consegne: un momento delicato, una transizione che si completa formalmente il 18 giugno ma già iniziata da 15 giorni».

Valli: «Grazie al precedente Cda: ci lascia una reputazione solida e bilancio perfetto»

La parola passa poi al nuovo presidente Andrea Valli, visibilmente emozionato, seduto al fianco di Sacripanti. Camicia bianca e foglio nero di appunti: «Ho delle cose da dire, non voglio dimenticarle. Prima di tutto i ringraziamenti al vecchio Cda. Si deve a loro la reputazione solida in tutto l'ambito sportivo italiano, grazie al comportamento etico sportivo ed economico finanziario che ha tenuto in questi anni. Ci hanno lasciato la società in pareggio, grande merito in un periodo storico non facile nella gestione. I consorziati sono spina dorsale con gli sponsor, siamo sicuri che supporteranno il club anche negli anni prossimi. Non si deve disperdere il bagaglio di conoscenza e competenza creati, anzi mirano a crescere e svilupparlo ancora di più».

Il Cda: «Già al lavoro sottotraccia da settimane»



Parola anche al nuovo Cda. «Contento di essere qui - spiega Tommaso Bertini - per dare sia un contributo personale che di azienda con AlpitourWolrd che ha inglobato Edenviaggi. Stiamo lavornado in modo rapido. Oggi è il secondo tassello dopo Cda. Sul coach contiamo tantissimo per avere una visione e raggiungere soddisfazioni, noi lavoreremo per creare le condizioni». Assist per Nicola Dolci, l'unico reduce con Arceci del precedente Cda: «Siamo al lavoro sottotraccia da diverse settimane. Con Pino Sacripanti che entra in famiglia con doppio ruolo , vogliamo costruire una struttura funzionale. Io volevo ringraziare i componenti del Cda uscente per imprenditorialià e senso di responsabilità». Infine, Roberto Rovere: «Da parte nostra massima passione e voglia di fare bene, prima di tutto siamo tifosi della Vuelle».

Sacripanti: «Ripartiamo da Maretto, lavoro impressionante da fare»

Sullo sfondo lo stendardo della Vuelle con ancora Carpegna Prosciutto come main sponsor: altro tema molto attuale. Lunghi gli applausi e cori per Pino Sacripanti. Arceci sorride e applaude pure lui. «Io non ho appunti - sono le prime parole del nuovo coach -. Intanto non lo faccio per piaggeria ma la mia scelta è stata dettata, oltre che dall' aver parlato con Cda e presidente, da una parte affettiva che ha contribuito moltissimo. Quando sono andato via di casa, venni a Pesaro, una nuova dimensione, mi avete accolto benissimo. Mi siete rimasti sempre nel cuore. Anche in questi giorni ho avuto manifestazioni e telefonate. Per me è un orgoglio e un senso si responsabilità rappresentare la comunità di Pesaro così legata al basket, una città legata alla pallacanestro, che non è solo un gioco ma qual cosa di più. Quando ho avuto i primi incontri grazie al presidente, cda e consorzio, ho visto che c'era un foglio bianco da scrivere. Non sono tanto bravo nel definire i ruoli ma sono sempre stato io a costruire le squadre con il team. Noi partiamo da un giocatore, Maretto, molto interessante. C'è un lavoro impressionate da fare, in un campionato che non è quello vissuto negli ultimi anni. Sono 24 anni che faccio il capoallenatore, solo una volta in A2 ma con risultati molto buoni. E' campionato diverso, si gioca con italiani centrali nel progetto, stranieri che fanno la differenza, c'è da fare una costruzione importate. Qui si sente la voglia di serietà nel riportare Pesaro dove merita, un pubblico così è una responabilità ma anche un paicere. Mi sembra di essere tornato a casa. Ho girato tanto, vengo da Cantù, il gemellaggio con pesaro è sentito, c'è grande affetto».

Pezzo in aggiornamento, a breve foto e video