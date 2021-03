Rychlicki inquadra subito Lube-Trento: «Come una finale anticipata e noi giochiamo solo per vincere»

CIVITANOVA - La Lega Pallavolo Serie A ha ufficializzato gli orari dei primi due confronti tra Lube e Itas Trentino, semifinale playoff scudetto di Superlega. Gara-1 si giocherà domenica 28 marzo alle ore 18 all’Eurosuole Forum di Civitanova con diretta su Rai Sport, gara-2 fissata a giovedì 1 aprile a Trento, inizio del match alle ore 20 e anche in questo caso con la diretta su Rai Sport. «Finalmente arriva la parte più importante ed entusiasmante della stagione – ha dichiarato Kamil Rychlicki, ventiquattrenne schiacciatore opposto della Lube – Ogni giocatore aspetta e vuol vivere queste partite. Arriviamo a questa semifinale contro Trento ancor più consapevoli della nostra forza e delle nostre qualità di squadra. Le assenze di Leal e De Cecco ci hanno dato la consapevolezza della forza del gruppo. Abbiamo sconfitto Modena in due partite giocando molto bene. Questi successi ci hanno dato nuove energie e tanta fiducia per continuare sulla nostra strada».

Il gigante lussemburghese parla anche di coach Blengini: «L’impatto del nuovo allenatore sembra buono, anche se ha avuto troppo poco tempo per preparare la gara di Champions. Ci sta proponendo la sua idea di gioco e ha portato una ventata di vento fresco in squadra. Sinceramente le voci di volley mercato non le sento. Servono per far scrivere ai giornali. Io faccio quel che posso in campo per la squadra. Sicuramente mi reputo uno schiacciatore opposto e ho fatto questa scelta anni fa. Trento è una squadra molto forte, ha risolto le problematiche di inizio stagione. Dovremo porre tanta attenzione ai particolari per batterli. Sarà una semifinale di altissimo livello, c’è chi dice una finale anticipata. Siamo la Lube e giochiamo per vincere».

