Ruggeri tra il tonfo di Vasto e il Cynthialbalonga in arrivo: «Il Tolentino si risolleverà presto»

TOLENTINO È tornato dalla trasferta di Vasto con una sconfitta il Tolentino. Il 3-1 subito nel turno infrasettimanale di mercoledì non deve però trarre in inganno sulla prova offerta dalla squadra, perché gli uomini guidati da mister Mosconi hanno disputato una buona partita e l’ultimo gol degli abruzzesi è arrivato in contropiede al quarto minuto di recupero dopo che il Tolentino aveva avuto una grande occasione per pareggiare con Padovani che su calcio di rigore ha colpito il palo interno. Il capitano Federico Ruggeri ha commentato così la sconfitta: «In questo momento ci manca un pizzico di fortuna. Le prestazioni in mezzo al campo ci sono, ma stiamo raccogliendo meno di quanto meritiamo. È un periodo difficile per noi ma sono certo che riusciremo a venirne fuori molto presto. Se il Tolentino continua a giocare come ha fatto contro il Castelnuovo e la Vastese, prima o poi arriveranno anche i punti, cosa che in questo momento ci manca». La squadra è tornata ad allenarsi, in vista della partita interna di domenica prossima contro il Cynthialbalonga. Lavoro di scarico per i giocatori scesi in campo contro la Vastese, mentre gli altri hanno disputato una partita di allenamento contro la Juniores.



