PESARO - Dopo tre stagioni segnate dal Covid, il campionato di Serie A di rugby riprende finalmente a pieno regime e la Fiorini Rugby Pesaro non si fa trovare impreparata. Si parte il 2 ottobre a Roma sul campo della Pol. Lazio Rugby 1927, retrocessa dalla massima serie. A portare i saluti del Comitato Regionale FIR Marche è il presidente Vittorio Petretti: «Da pesarese d’adozione sono molto legato alla Pesaro Rugby e tra i giocatori ci sono ancora alcuni dei ragazzi che ho allenato nelle giovanili. Nella nostra regione abbiamo circa 2mila tesserati in 16 club, tra questi la Pesaro Rugby è la più longeva e l’unica in A»

. Al presidente Simone Mattioli il compito di illustrare gli auspici della società. «L’obiettivo è raggiungere posizioni di classifica migliori. E’ possibile lavorando, impegnandosi e facendo sempre qualcosa in più. Fare meglio dell’anno scorso significa posizionarsi nella parte alta della classifica. Anche quest’anno saremo affiancati, come main sponsor, dalla Fiorini Packaging di Senigallia. Stiamo lavorando per fidelizzare il nostro pubblico e, insieme al Comune, per rendere l’impianto sempre più funzionale e accogliente». 37 i componenti della rosa, tra questi 5 ragazzi del 2003 appena arrivati dalle giovanili, 25 pesaresi, tre coppie di fratelli. «Quello che sta per partire è un anno zero – l’analisi del Direttore Tecnico, Nick Scott –. In campo schiereremo molti giocatori pesaresi, al fianco di rugbisti che vengono da tutta Italia, ma anche da oltreoceano, 5 argentini e un sudafricano». Un campionato a 11 squadre, con 4 laziali, e trasferte lunghe, che il tecnico Augusto Allori inquadra così: «Ci sono molte squadre nuove. Noi stiamo facendo un buon lavoro, ho trovato un bel gruppo, gli innesti si stanno inserendo bene».