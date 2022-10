Rugby, Coppa del Mondo femminile, Italia cede al Canada 12-22, ma resta in corsa per i quarti. Show di Ostuni-Minuzzi

NUOVA ZELANDA- Nonostante l'iniziale meta da antologia di Vittoria Ostuni-Minuzzi, 21 anni, estremo di Padova, presto laureata in Fisioterapia, il Canada ha battuto le azzurre nel secondo match dei Mondiali in Nuova Zelanda. E' finita 12-22 (p.t. 5-12), ma era iniziata benissimo, con l'azzurra che al primo minuto aveva fintato e slalomato in contrattacco in mezzo ad almeno dieci avversarie che una dopo l'altra hanno placcato solo la brezza marina di Auckland.

Poi, come da pronostico, le canadesi, terze al modo mentre l'Italia è quinta, si sono imposte con rigore, fisico e cinismo mentre la squadra del ct Di Giandomenico può semmai meditare sulla necessità di non rischiare troppo nelle strategie offensive quando davanti si ha una squadra massiccia e senza fronzoli. Ma nulla è pregiudicato sulla rotta dei quarti di finale: domenica 23 all'una e 45 minuti (ora italiana) ci sarà da battere il Giappone il che è alla portata delle azzurre. Importante la meta nel finale della Giardano che tiene in quota l'Italia nei conteggi che stabiliranno il passaggio alla fase successiva della Coppa

Il tabellino

Auckland, Waitakere Stadium

Rugby World Cup 2021, Pool B – seconda giornata

Italia - Canada 12-22 (p.t. 5-12)

Marcatrici: PT 1’ m. Ostuni-Minuzzi, nt (5-0); 19’ m. Farries, t. Miller (5-7); 36’ m. Tuttosi, nt (5-12). ST 50’ m. Kaljuvee, nt (5-17); 56’ m. Tuttosi,nt (5-22); 79’ m. Giordano, t. Sillari (12-22)

Italia: Ostuni Minuzzi; Muzzo, Sillari, Rigoni (66’ D’Incà), Magatti; Madia (27’-37’ pt D’Incà), Stefan (62’ Barattin); Giordano (cap), Franco (71’ Locatelli), Veronese (46’ Sgorbini); Duca, Fedrighi; Seye (63’ Maris), Bettoni (41’ Vecchini), Turani

All. Di Giandomenico

Canada: Alarie; Grant, Kaljuvee, Tessier, Farries; Schell, Miller (63’ Pelletier); de Goede (cap), Svoboda (41’ Paquin), Forteza; Beukeboom (44’ Hunt), Holtkamp (65’ Taylor); Menin (71’ Ellis), Tuttosi (67’ Boag), DeMerchant (54’ Kassil)

All. Rouet

Player of the Match: De Goede (CAN)

Cartellini: 66’ giallo Taylor (CAN)

Calciatrici: SIllari 1/2 (ITA); Miller (CAN) 1/3; De Goede (CAN) 0/1;

Arb. Sara Cox (RFU)