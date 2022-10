Italia del rugby, una serie di match a San Benedetto del Tronto: l'accordo è sul tavolo

ASCOLI PICENO- La Federazione Italiana Rugby e il Comune di San Benedetto del Tronto stanno lavorando ad un accordo che consenta di portare nella Riviera delle Palme un incontro internazionale su base annuale dal 2023 al 2025.

La sinergia

L'intesa tra la Fir e il Comune è stata suggellata in un incontro svoltosi nei giorni scorsi nel municipio di San Benedetto dove il sindaco Antonio Spazzafumo e l'assessore allo port Cinzia Campanelli hanno accolto il Presidente della Fir Marzio Innocenti accompagnato dal presidente dell'Unione Rugby San Benedetto Edoardo Spinozzi. Il rapporto avviato da Comune e Fir è finalizzato, in particolare, a portare ogni anno una Nazionale Seniores, maschile o femminile, a scendere in campo al 'Riviera delle Palmè, rinsaldando un legame avviato nel 2019 con il test-match pre-Mondiale tra Italia e Russia, che si imposero per 85-15.