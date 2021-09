Romeo Beckham debutta tra i professionisti: la gioia di papà David

Non ha indossato il 7 di papà David ma la gioia che ha trasmesso alla sua famiglia, mamma Victoria compresa, è tanta. Romeo Beckham debutta come calciatore tra i professionisti con la maglia del Fort Lauderdale CF. Tutti gli occhi erano puntati su di lui nella sfida, terminata 2-2, con il South Georgia Tormenta. Beckham, rigorosamente impegnato sulla fascia destra proprio come il padre, ha giocato 79 minuti del match di domenica lasciando una buona impressione. Il Fort Lauderdale è la squadra di riserva dell'Inter Miami, il team pro dove David Beckham lavora come direttore sportivo.

Suo figlio 19enne ha lavorato molto sulla sua corsia d'appartenenza sfornando diversi cross per gli attaccanti.Durante la sfida della USL League One al Drv Pnk Stadium, Romeo Beckham ha mostrato ottimi colpi soprattutto nella seconda parte del match, dopo aver preso confidenza con il campo e i flash dei fotografi. Curiosità, al 57' uno-due tra figli d'arte: in campo c'era anche Harvey Neville, figlio di Phil ex compagno di David Beckham e oggi allenatore dell'Inter Miami. Insomma una grande famiglia "emigrata" negli States.

