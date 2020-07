Roma-Verona, dalle 21.45 La Diretta le probabili formazioni: Fazio out

Roma e Verona si affrontano in uno dei match più interessanti della 33esima giornata di Serie A. I giallorossi vengono dalla corroborante vittoria di Brescia, 0-3 il finale, e grazie al contemporaneo pareggio casalingo tra Napoli e Milan hanno conquistato il quinto posto solitario in classifica; i veneti, dal canto loro, vengono dal pareggio di Firenze subito nei minuti di recupero e cercano la vittoria di prestigio per rientrare nella lotta per la conquista di un posto in Europa League.

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Cristante, Ibañez; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pérez, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Günter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Di Carmine. Allenatore: Juric.

Dopo il Parma in casa ed il Brescia fuori, la Roma cerca la terza vittoria consecutiva dopo le 3 precedenti sconfitte con Milan, Udinese e Napoli; seconda gara esterna consecutiva per il Verona, che nelle ultime 8 trasferte ha raccolto 6 pareggi e 2 sconfitte, senza mai assaporare il gusto dei 3 punti, che mancano dallo 0-2 sulla SPAL del 5 gennaio scorso.

