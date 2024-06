ROMA Parte bene Simone Barontini agli Europei di atletica di Roma. Nella terza della quattro batterie in programma il mezzofondista anconetane delle Fiamme Azzurre si è piazzato al secondo posto, ma è riuscito a strappare il pass (passavano alla semifinale i primi tre ed i quattro migliori tempi) con il tempo di in 1:46.30 centrando il suo obiettivo minimo di questa competizione.



La gara



Barontini ha disputato una gara giudiziosa e con equilibrio, sempre nelle prime tre posizioni di testa, in una gara alla fine tattica, riuscendo poi nel finale ha piazzare un ottimo sprint nell’arrivo serrato che ha visto praticamente cinque atleti arrivare quasi sulla stessa linea. Barontini si è inserito d’autorità in seconda corsia riuscendo a sprintare con efficacia e chiudere con il tempo di 1’46”30. Ma quello che conta era riuscire a superare il turno. In pratica ha dosato le energie in vista della semifinale odierna fissata per le ore 19.50. Nelle altre batterie ci sono state diverse sorprese, con l’uscita anzitempo di due dei possibili favoriti come il francese Meziane ed il belga Cristan.

Da segnalare che, oltre a Barontini, sono approdati in semifinale anche gli altri due azzurri in gara: Francesco Pernici (Fiamme Gialle), sesto ai 600 metri ma poi capace di sprintare prepotentemente all’esterno per risalire fino al secondo posto in un significativo 1’45”87 mentre nella batteria più veloce il leader europeo stagionale Catalin Tecuceanu si è piazzato terzo con un ragguardevole 1’44”93.

Molto soddisfatto l’anconetano alla fine della gara. «Quello che contava era passare il turno e ci sono riuscito e quindi sono molto contento - ha affermato il mezzofondista -. Anche perché gareggiare in casa se da una parte aiuta dal punto di vista delle motivazioni dall’altra può essere un’arma a doppio taglio dal punto di vista psicologico. Mi sono sentito bene e sentito buone sensazioni, adesso spero di recuperare le energie per la semifinale».

Barontini nell’ultima edizione degli Europei, a Monaco di Baviera due anni fa, si piazzò al settimo posto e che ieri a Roma ha trovato il tifo sugli spalti da parte di famigliari ed atleti della Sef Stamura Ancona, la sua prima società. Ed oggi saranno ancora di più a sostenerlo. In serata è sceso in pedana il montegiorgese Lorenzo Del Gatto nelle qualificazioni del getto del peso. Domani mattina debutterà anche Gianmarco Tamberi, che affronterà le qualificazioni del salto in alto dalle 10.35. «A Roma torno a competere dopo molto tempo per la prima volta - ha rimarcato uil campione olimpionico Tamberi -. Sarà una sfida e a me le sfide piacciono. Sono pronto e mi aspetto che l'Italia finisca in alto nel medagliere. Non ci accontentiamo, vogliamo tante vittorie».