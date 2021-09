Diretta Roma-Udinese 1-0 live: vantaggio giallorosso con Abraham

SEGUI LA DIRETTA DI ROMA-UDINESE

1° TEMPO

36' - Gol del vantaggio giallorosso, è Tammy Abraham a sbloccare il punteggio. Calafiori fa una grande discesa sulla sinistra, e di forza si impone sul difensore dell'Udinese. Sulla sua palla in mezzo l'inglese, quasi cadendo, insacca in rete di tacco.

20' - Zaniolo ci prova da fuori area, ma il suo tiro finisce fuori di poco alla destra di Silvestri.

17' - Pellegrini ci prova da fuori, ma il suo destro si spegne centrale tra le braccia del portiere dei friulani Silvestri.

8' - Secondo palo giallorosso, ancora su sviluppi di calcio d'angolo. Cristante spizza sul primo palo e imbecca Zaniolo, che però molto defilato di testa può solo colpire il palo.

4' - Prima occasione per la Roma, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo manda a calciare dal limite dell'area l'armeno Mkhitaryan, il cui tiro scheggia il palo esterno.

1' - Fischio d'inizio di Antonio Rapuano, che dà avvio a Roma-Udinese.

Non c'è due senza tra, me il sei senza sette ci sta eccome. La pioggia di Verona ma soprattutto l'Hellas hanno fermato la prima corsa matta di Mourinho e della sua Roma verso un trofeo che manca da esatti vent'anni, dopo 6 vittorie consecutive tra Serie A e Conference League che avevano fatto anelare i tifosi giallorossi al più glorioso dei cammini trionfanti, già da ora che la stagione 2021/2022 ha compiuto appena appena il primo mese di vita.

Ma tant'è che una sconfitta non fa mai male in certi casi, e forse questo è uno dei migliori: troppa euforia, sicuramente quella sana che scioglie i nervi e allenta le tensioni, ma anche la stessa che ti fa perdere di vista debolezze e criticità. Lo Special One lo sa, e in tutte le interviste lo ha sempre ribadito, ricordando che bisogna esser squadra soprattutto nelle notti di tempesta. E ora è arrivata.

L'Udinese alle porte dell'Olimpico per ripartire, non certo il più proibitivo degli avversari ma sicuramente uno dei più probematici: Luca Gotti è il classico allenatore che fa i modo che il suo 11 snaturi il modo di giocare dell'altrui squadra. E se non hai certezze, poi diventa tutto più difficile. L'incontro sarà diretto da Antonio Rapuano della sezione di Rimini e andrà in scena alle 20.45. Ecco le formazioni ufficiali.

Roma-Udinese, le formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Josè Mourinho

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto. All. Luca Gotti

Dove vederla in tv e streaming

Roma-Udinese è un'esclusiva Dazn, quindi sarà visibile solo sui canali del colosso britannico. In particolare, da computer sarà visibile sul sito ufficiale, mentre da device mobili (smartphone, tablet, ecc.) sarà fruibile scaricando l'app ufficiale. In alternativa, l'applicazione è scaricabile anche sul televisore di casa se si è in possesso di una smart tv, per gustarsi la partita comodamente dal proprio divano di casa.

