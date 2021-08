Roma-Trabzonspor alle 19:00 diretta LIVE: formazioni e dove vederla

Ore 19, stadio Olimpico, la Roma di José Mourinho scende in campo per il ritorno dei playoff di Conference League contro il Trabzonspor davanti a ventitremila tifosi giallorossi. All'andata, era andato tutto a meraviglia per l'undici capitolino, che aveva baciato l'esordio stagionale con una vittoria per 2-1, stesso esordio vincente anche per il mister portoghese, che oggi proverà a replicare il successo di Trebisonda e accedere alla fase a gironi della neonata competizione Uefa.

Roma-Trabzonspor, le probabili formazioni

Mourinho, tecnico della Roma, scenderà in campo con la formazione tipo con il neo acquisto Tammy Abraham, indisponibile nella gara di andata, al posto di Shomurodov al centro dell'attacco. L'uzbeko, a segno in Turchia, entrerà quindi a gara in corso.

Per quanto riguarda, invece, il Trabzonspor, anche il mister Avic non cambierà nulla degli undici partiti titolari nel match di una settimana fa. L'autore del momentaneo gol del pareggio, l'ex Parma Cornelius, partirà dalla panchina, lasciando spazio in attacco a Gervinho, vecchia conoscenza dei giallorossi, Djaniny e Nwakaeme.

ROMA (4-2-3-1): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 3 Ibañez, 5 Viña; 4 Cristante, 17 Veretout; 22 Zaniolo, 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Abraham. All. Mourinho.

TRABZONSPOR (4-3-3): 1 Cakir; 33 Peres, 32 Edgar Ie, 13 Hugo, 99 Asan; 17 Hamsik, 5 Ozdemir, 11 Bakasetas; 27 Gervinho, 21 Djaniny, 9 Nwakaeme. All.: Avci

Roma-Trabzonspor, dove vederla in tv e in diretta streaming

La gara tra Roma e Trabzonspor, in programma alle ore 19, sarà trasmesso da Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite) e in streaming da SkyGo, Now e i profili YouTube, Facebook e Twitter del club giallorosso.

