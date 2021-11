Diretta Roma-Torino alle 18, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo il convincente 4-0 in Conference League contro lo Zorya e il 2-0 in trasferta a Genova targato Felix, la Roma torna in campo ospitando alle 18 il Torino allo stadio Olimpico. Mourinho dopo aver recuperato Smalling in difesa schiera la difesa a tre ma scopre l'emergenza a centrocampo: Cristante e Villar sono ancora positivi al Covid, Veretout è squalificato. Per questo in mezzo ci sarà ancora Carles Perez dopo l'esperimento di Coppa, torna Pellegrini e con loro due confermato Mkhitaryan in un centrocampo super offensivo con Karsdorp ed El Shaarawy esterni.

Segui Roma-Torino in diretta

Roma-Torino, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Perez, Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Linetty, Brekalo; Belotti. All.: Juric.

Dove vedere Roma-Torino in tv e streaming

Roma-Torino verrà trasmessa in diretta da Dazn e sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In streaming sarà visibile su smartphone, pc o notebook collegandosi al sito o entrando nell'app ufficiale Dazn. Diretta testuale sul sito del Messaggero.

Ultimo aggiornamento: 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA