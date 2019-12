Ultimo aggiornamento: 20:00

La Roma vince in rimonta per 3-1 contro la Spal, che aveva chiuso in vantaggio il primo tempo grazie a Petagna. Nella ripresa è arrivata la reazione dei giallorossi, che hanno pareggiato con Pellegrinii, fortunato nel trovare una deviazione decisiva di Tomovic, e hanno poi trovato il gol del vantaggio con Perotti, su calcio di rigore. All' 83' è arrivato anche il sigillo di Mkhitaryan, che ha chiuso definitivamente la partita.