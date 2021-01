Live Roma-Sampdoria, diretta ore 15. Formazioni: Pellegrini trequartista. Ranieri si affida a Candreva

Torna il campionato e all'Olimpico è in programma Roma-Sampdoria. Per la prima sfida del 2021, Fonseca deve rinunciare a diversi infortunati tra cui Mirante, Pedro e Spinazzola. Spazio allora a Pau Lopez e Pellegrini confermato sulla linea dei trequartisti mentre a centrocampo Villar affiancherà Veretout. Ranieri invece affida una maglia da titolare a Candreva e Verre. In avanti confermatissimo Quagliarella.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

All.: Fonseca

SAMPDORIA: Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella.

All.: Ranieri

