ROMA - Lavori in corso in casa Samb. E giornate piene di appuntamenti: riunione tecnica a Roma dove questa mattina, negli uffici del presidente Roberto Renzi, si sono ritrovati il tecnico Sante Alfonsi, Stefano Visi e il ds Vittorio Cozzella per fare il consueto briefing. Nel pomeriggio, invece, incontro dei vertici rossoblù con l’attaccante Federico Cardella con il quale è stato trovato l’accordo anche per la stagione 2022-23