Roma, i Friedkin versano altri 40 milioni nelle casse del club

Come ogni mese, da settembre, su richiesta della Consob, la Roma è tenuta a comunicare la situazione finanziaria del club. Dal comunicato si apprende come i Friedkin abbiano versato altri 40 milioni nelle casse del club giallorosso. «Nel mese di dicembre 2020 - si legge nella nota -, RRI ha erogato a favore della società ulteriori 40 milioni, sempre per il tramite di NEEP, iscritti nella Riserva Azionisti c/Aumento di capitale del Patrimonio netto che, alla data odierna, risulta pertanto pari a 243,7 milioni».

