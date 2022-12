Bocciata la proposta del nuovo format per il campionato di serie C

ROMA - Niente da fare, bocciata l'idea. È stata bocciata la proposta di riforma del format del campionato di serie C. È questo il succo in merito all'assemblea che si è svolta all'Hilton di Fiumicino. La proposta della Lega Pro avrebbe raccolto 25 voti a favore, 36 contrari. Per l'approvazione occorreva il quorum di 40 voti.