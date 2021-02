Roma-Braga 3-1: giallorossi agli ottavi. E Dzeko è nella storia

Senza nessun problema, la Roma stacca il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Finisce 3-1 all'Olimpico contro il Braga: impegno agevole per i giallorossi dopo lo 0-2 in Portogallo. Segnano Dzeko, Carles Perez e Mayoral. E Pellegrini sbaglia anche un rigore. L'autorete di Cristante toglie il quarto clean sheet consecutivo a Pau Lopez.

APPROFONDIMENTI CALCIO Roma, con il Braga c'è Dzeko e poi Mayoral: la staffetta... CALCIO Roma, El Shaarawy riparte dall'Europa. «Ho più...

Partita aperta dal centravanti bosniaco, che stasera entra di diritto nella storia giallorossa. Tocca quota 29 reti in campo europeo con la maglia della Roma Edin Dzeko, superando Totti, che si era fermato a 28. Poi l'ex capitano deve uscire per un problema muscolare. Verrà valutato in vista del Milan.

Fonseca può essere contento. La sua squadra ha affrontato con il giusto spirito una gara che poteva nascondere delle insidie. Buona la prova di Karsdorp nei tre dietro, ottimo l'impatto sulla partita di Carles Perez, che oltre a segnare si è guadagnato il calcio di rigore e ha dato il là all'azione che ha portato alla rete di Mayoral. Interessante anche la prova di El Shaarawy, incisivo nel primo tempo, il Faraone ha anche colpito il palo: sulla respinta del legno è nato il gol che ha aperto la partita e ha messo la stessa in discesa.

LA CRONACA

47'st Finisce così. La Roma batte 3-1 il Braga.

46'st GOL ROMA: Ci mette il timbro anche Mayoral: Perez in profondità per Spinazzola, che serve lo spagnolo che a porta libera non può sbagliare.

45'st Ci saranno 2 minuti di recupero.

43'st GOL BRAGA: Autorete di Cristante, che non cambia nulla sulle sorti della qualificazione, ma che sicuramente non fa felice Pau Lopez. Interveniete in modo maldestro il difensore di Fonseca, che manda in porta un traversone dalla destra di Goncalves.

41'st Mkhitaryan, servito ancora da Carles Perez, non è preciso da ottima posizione. Impatta male l'armeno.

40'st Ancora Carles Perez, con la giocata che libera Spinazzola per la conclusione: ribattuta.

38'st Sgroppata di Spinazzola, che si fa tutto il campo palla al piede prima di essere chiuso al momento di entrare in area.

37'st Ci prova Tormena, che ha trovato lo spazio dentro l'area per inserirsi e poi trovare la conclusione col destro. Pau Lopez in angolo.

35'st Ottimo lo spunto di Carles Perez, che oltre al gol è entrato molto bene in partita, che si fa fare fallo all'altezza della linea di centrocampo.

32'st E' il turno di Mkhitaryan, che prende il posto di Pedro.

30'st GOL ROMA: Ripartenza veloce della Roma, che trova pochi minuti dopo l'errore dagli 11 metri, il gol con Carles Perez: trovato proprio dal capitano giallorosso, lo spagnolo trova di sinistro, col piattone al volo, il secondo gol in Europa League in questa stagione.

27'st Sbaglia Pellegrini. Che angola troppo la conclusione a incrociare e non trova lo specchio della porta. Non cambia il parziale all'Olimpico.

26'st Rigore per la Roma, atterrato Carles Perez.

25'st Buona palla dentro per Borja Mayoral, anticipato all'ultimo istante.

24'st Vicino al pari il Braga, con la conclusione di Andre Horta che va vicina ai pali difesi da Pau Lopez.

23'st Si è fatto male Dzeko, problema muscolare, entra Borja Mayoral

19'st Colpo di testa di Dzeko sugli sviluppi di un corner. Pallone fuori.

16'st Tre cambi anche per il Braga, Carvalhal manda in campo Fransergio, Ricardo Horta e Ruiz, per Piazon, Gaitan e Sporar.

15'st Doppio cambio per Fonseca, fuori Veretout ed El Shaarawy, dentro Spinazzola e Carles Perez.

14'st Bravo Pedro che recupera palla, poi però lo spagnolo non riesce a essere preciso per El Shaarawy.

12'st Primo giallo della gara, ammonito Veretout. Entrata dura su Galeno.

10'st Buona la chiusura di Karsdorp sull'inserimento di Sporar. L'esterno anticipa facilitando l'uscita di Pau Lopez.

6'st Proteste portoghesi per un contratto Pellegrini-Sporar in area giallorossa. L'arbitro però, posizionato bene, lascia proseguire.

5'st Impreciso Ze Carlos nell'apertura verso Sequeira, si perde la possibilità d'attacco per i portoghesi.

3'st Angolo per il Braga, Rolando ci prova di testa ma non trova la porta.

2'st Pellegrini si è andato a piazzare nel suo occupato a inizio stagione, cioè nel cuore del centrocampo. Nell'ultimo periodo invece ha giostrato alle spalle dell'unica punta. Ritorno all'antico.

1'st Iniziata la ripresa. Subito in campo Pellegrini, esce Villar.

Tutto semplice per la Roma, che grazie alla rete di Dzeko (seconda in altrettante partite contro i portoghesi) è avanti alla fine del primo tempo. I giallorossi rischiano pochissimo e vanno vicini al raddoppio con Pedro, fermato dalla traversa. Buon primo tempo di El Shaarawy.

46'pt Finisce il primo tempo. Roma avanti grazie a Dzeko.

45'pt Ci sarà 1 minuto di recupero.

45'pt Nulla di fatto, nemmeno in questa occasione. Villar sul secondo palo non impatta.

44'pt Altro giro dalla bandierina per i giallorossi, che continuano ad attaccare in questa fase finale.

43'pt Calcio d'angolo per la Roma, che chiude avanti questo primo tempo.

41'pt Traversa piena di Pedro, servito da El Shaarawy da sinistra, lo spagnolo cerca di prima intenzione la conclusione mancina. Ma il legno gli nega la gioia del gol.

39'pt A terra c'è Bruno Peres, che però è in grado di continuare.

38'pt In difficoltà in questo momento la Roma, che concede campo e spazio al Braga.

35'pt S'addormentano i giallorossi, che concedono a Sporar la possibilità di battere a rete dal limite. Sporar ci prova con potenza, Pau Lopez è bravo ad opporsi.

34'pt Senza fretta, ovviamente, la Roma, cerca il palleggio. Nessun problema per la squadra di Fonseca, che continua a tenere il pallone.

31'pt Destro dai 25 metri di Piazon: alto.

30'pt Vicino al pareggio il Braga, con l'incursione di Gaitan e la conclusione di Piazon, abbandonato dentro l'area. Il destro del centravanti però è impreciso. Si salva la Roma.

29'pt Buona iniziativa di Ze Carlos sulla destra, contenuto da Bruno Peres con un buon recupero difensivo. Angolo per il Braga, respinto perà dalla difesa giallorossa.

26'pt Partita in discesa adesso per la Roma. Non che prima fosse difficile. Ma il gol di Dzeko mette in cassaforte la qualificazione agli ottavi.

23'pt GOL ROMA: Dzeko, la sblocca l'attaccante bosniaco. Conclusione di El Shaarawy, respinta dal palo, la sfera arriva sui piedi di Dzeko che non può sbagliare. Roma avanti.

21'pt Doppio errore in mezzo al campo, prima Pedro sbaglia il cross, poi Horta l'appoggio per una possibile ripartenza.

18'pt In fuorigioco, El Shaarawy, che aveva stoppato bene il pallone in mezzo all'area di rigore.

17'pt Veretout ci prova direttamente: palla deviata in angolo dalla barriera. La traiettoria sembrava poter essere vincente.

16'pt Siqueira stende Pedro al limite: punizione per la Roma da buona posizione.

15'pt La Roma si difende bene, anche se il Braga al momento non ha creato nulla dalle parti di Pau Lopez. Ma i giallorossi sono ben messi in campo.

13'pt Riesce a difendersi bene la Roma sul corner. E il Braga è costretto a ripartire da dietro.

12'pt Angolo per i portoghesi, Veretout in chiusura.

11'pt Leggerezza di Cristante, che per poco non apre la via della porta d Horta: attento Pau Lopez, in uscita bassa.

9'pt Molto attento, anche il Braga, in questo avvio. La squadra di Carvalhal non concede spazi. La Roma però riesce con una deviazione a guadagnare un calcio d'angolo. Batte Veretout, e con problemi se la cava a il Braga.

7'pt Fallo in attacco di Villar, che è andato al pressing alto sulla difesa portoghese.

4'pt Con calma, la Roma, cerca il giro palla, chiamando in causa anche Pau Lopez.

2'pt La Roma si schiera con la difesa a 3. Con Veretout che almeno inizialmente sta facendo l'esterno di destra.

1'pt Iniziata la sfida all'Olimpico, ma subito gioco fermo. C'è Piazon a terra del Braga.

C'è solo da mettere il punto esclamativo dopo il 2-0 dell'andata in Portogallo la settimana scorsa. La Roma di Fonseca cerca stasera all'Olimpico contro lo Sporting Braga il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Turnover mirato quello del tecnico portoghese in vista del Milan, che manderà in campo dall'inizio El Shaarawy e che punterà su Dzeko sulla prima linea. Per il resto scelte obbligate in difesa vista l'emergenza. A centrocampo spazio a Diawara dal primo minuto al fianco di Veretout. Sorpresa nelle scelte di formazione di Fonseca, che potrebbe optare per una difesa a 4. Vedremo lo schieramento tattico dei giallorossi a inizio partita.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Veretout, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All: Fonseca.

BRAGA (4-3-3): Tiago; Ze Carlos, Vittor, Orlando, Sequeira; Plazon, Novais, Gaitan; Galeno, Sporar, Horta. All.: Carvalhal.

ARBITRO: Ekberg (Svezia).

Ultimo aggiornamento: 23:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA