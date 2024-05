Roland Garros, gli italiani in campo oggi: Darderi sfida Hijikata, Zeppieri contro Mannarino e Cobolli-Medjedovic nel pomeriggio

Il Roland Garros entra nel vivo con diversi tennisti in gara oggi. Tra questi ci sono anche tre italiani che competono per iniziare al meglio il loro viaggio sulla terra rossa di Parigi: Cobolli, Darderi e Zeppieri. I tre azzurri sono al primo turno del torneo, mentre tanti altri hanno già giocato ieri. Tra questi Jannik Sinner che scende in campo domani per il secondo turno della manifestazione. Nel primo, il classe 2001 ha sconfitto Eubanks in tre set, mentre ora sfiderà Gasquet.

Sinner, quando gioca contro Gasquet: orario e dove vederlo al Roland Garros

Darderi sfida Hijikata

Il primo a scendere in campo tra gli italiani è Luciano Darderi che sfida Rinky Hijikata.

L'incontro va in scena alle 12.30, con l'australiano n°78 de ranking che si frappone tra l'italiano e il continuo nel Roland Garros. La sfida va in scena sul Campo 5 del centro sportivo.

Zeppieri contro Mannarino

Anche Giulio Zeppieri scende in campo alle 12.30 di oggi sulla terra rossa del Roland Garros. Il tennista Roma sfida Adrian Mannarino, tennista francese proveniente da un sobborgo vicino Parigi. Il Campo 7 ospiterà la sfida tra i due, con il transalpino che occupa la ventiduesima posizione nel ranking Atp.

Cobolli affronta Medjedovic

L'ultimo italiano a scendere in campo è Flavio Cobolli, tennista romano il cui incontro comincia alle 14.30. Il classe 2002 affronta Hamad Medjedovic, serbo del 2003 (n°135 Atp) che è passato tramite tutte le qualificazioni per approdare al primo turno del Roland Garros. Il Campo 13 sarà la cornice della sfida.

Dove vedere gli incontri del Roland Garros

Gli incontri del Rolang Garros sono disponibili in diretta televisiva su Eurosport, che offre una selezione delle sfide giornaliere sulla terra rossa di Parigi. Tutti gli incontri, però, sono disponibili in diretta streaming su Discovery+ e su Tv Tennis.