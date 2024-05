Roland Garros, super Cocciaretto agli ottavi: battuta (7-5, 6-2) la russa Samsonova

Super Cocciaretto in terra rossa. Al Roland Garros la 23enne tennista marchigiana vince 7-5, 6-2 contro la Samsonova e per la prima volta in carriera timbra gli ottavi di uno slam. Contro la tennista russa, che in passato ha anche rappresentato l'Italia e attualmente è la numero 12 del ranking, Elisabetta Cocciaretto si è imposta con un'alta percentuale di punti sul primo servizio, 4 break-point e nonostante le 8 ace a zero della Samsonova (che però ha bilanciato la prestazione con una marea di errori gratuiti). Partenza esagerata (4-0) per la tennista marchigiana prima reggere al ritorno della russa, battuta nel primo set al tie-break, per poi dettare legge e ritmo, costringendo l'avversaria a una partita estremamente fallosa.