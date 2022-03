Striscia, il Tapiro d'Oro gigante a Mancini: «Me lo sono più che meritato. Ma io non mollo»

«Il Tapiro gigante è più che meritato. Ero fiducioso, purtroppo ogni tanto le cose vanno male. Ma io non mollo: ci riproviamo per il prossimo Mondiale». Lo dichiara Roberto Mancini prendendo - è la prima volta che succede - il Tapiro d'oro gigante di Striscia. Mai prima nella storia del tg satirico un Tapiro d'oro gigante è stato ritirato dal vincitore. È toccato al ct Mancini, attapiratissimo come tutti gli italiani per la clamorosa eliminazione della Nazionale dalla fase finale dei Mondiali in Qatar.

Raggiunto da Valerio Staffelli a Coverciano, il commissario tecnico degli Azzurri ha prima ritirato un Tapiro «classico» (l'ottavo della sua carriera) e poi - con la sportività che lo contraddistingue - ha aperto i cancelli della sede della Nazionale per far entrare la troupe di Striscia con la versione gigante del «premio». Il servizio completo in onda questa sera, dalle 20.35 su Canale 5.

