Ritmica, oro di Sofia Raffaeli alla palla. Seconda medaglia agli Europei per la campionessa marchigiana

ANCONA- La campionessa marchigiana Sofia Raffaeli ha vinto la medaglia d'oro alla palla agli Europei di ginnastica ritmica, in corso a Baku, confermandosi tra le migliori in assoluto in tutta la sua disciplina. L'azzurra, che già ieri aveva conquistato l'argento nel concorso individuale all around (mostrandosi comunque delusa per il risultato), ha realizzato 33.650 punti, superando in volata la bulgara Stiliana Nikolova e la azera Zohra Aghamirova.

Sofia Raffaeli argento agli Europei di ginnastica ritmica: «Non ho dato il massimo. Testa agli Assoluti e ai Mondiali».

La finale al cerchio

Nella finale al cerchio, Sofia ha chiuso al quarto posto (32-50 punti), mentre la medaglia d'oro è stata vinta

dall'ucraina Viktoriia Onopriienko (33.250). La Raffaeli parteciperà anche alla finale alle clavette per cercare di impreziosire il proprio bilancio.