Il sogno di Sonego finisce finale: Rublev conquista Vienna e vola alle Atp Finals

Lorenzo Sonego si sveglia in finale. Il suo sogno viennese, che lo ha visto entrare nel tabellone dell'Atp 500 locale da lucky loser e arrivare fino alla finale, battendo nel mezzo il numero uno del mondo Djokovic, è finito contro il crudo realismo del russo Andrey Rublev. Un doppio 6-4 che conferma il momento super del tennista russo, alla 19esima vittoria nelle ultime 20 partite giocate. Rublev, grazie a questa vittoria, si qualifica anche matematicamente per le Atp Finals di fine anno. Il 25enne torinese, dal canto suo, esce comunque a testa altissima e da domani si godrà il suo best ranking, quando l'aggiornamento della classifica mondiale lo collocherà sul 32° gradino, che gli garanatirebbe anche di andare agli Australian Open da testa di serie.

Ultimo aggiornamento: 15:39

