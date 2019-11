Incredibile Jannik Sinner: il 18enne altoatesino, numero 95 del mondo e in tabellone grazie a una wild card, trionfa alle Next Gen Finals di Milano battendo in finale l'asutraliano Alex De Minaur, testa di serie numero 1 e numero 18 del mondo. Senza storia la finale che l'azzurro si aggiudica con il punteggio di 4-2 4-1 4-2.





Ultimo aggiornamento: 22:32





