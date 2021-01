Rinviato il derby Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio a causa dei contagi tra i rossoblù

PORTO SANT’ELPIDIO - Era nell’aria e da oggi è ufficiale: l’atteso derby tra Porto Sant’Elpidio e Montegiorgio domenica non ci sarà. Lo ha comunicato alle società il Dipartimento Interregionale dopo aver preso atto della situazione Covid nel club rossoblù. Con questo ennesimo rinvio inizia a diventare cospicuo il numero delle gare da recuperare per le due squadre: sono tre per parte e costringerà giocoforza a degli straordinari, sempre ammesso che non arrivi qualche altro stop strada facendo. Il Porto Sant’Elpidio recupererà una gara mercoledì 20 a Rieti, quella che faceva parte della quinta giornata. Il rammarico è che se quella partita fosse stata giocata il 25 ottobre sarebbe stata diversa a quella attuale: il team laziale era in piena crisi, mentre adesso ha inanellato cinque successi consecutivi dopo lo stop di Recanati, passando dal penultimo al quarto posto. Ennesimo dato che depone a favore della tesi di un campionato falsato ad ogni livello, come per la Recanatese rimasta cinque partite indietro.

Ultimo aggiornamento: 21:02

