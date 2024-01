Ribaltone Smartsystem Fano: via Tofoli, arriva Mastrangelo. Mercoledì l'esordio in Coppa Italia

FANO Ribaltone alla Smartsystem. Fa già parte del passato il romantico ritorno a casa di Paolo Tofoli, al suo posto Vincenzo Mastrangelo, che aveva iniziato la stagione a Taranto in A1 e che due anni fa l’A1 se l’era presa sul campo, vincendo i play off con Reggio Emilia. A spingere definitivamente la dirigenza virtussina verso una decisione comunque clamorosa, nonostante nelle ultime settimane si fosse percepito un disagio crescente per le infauste prestazioni esterne, il viaggio all’inferno con biglietto di ritorno di domenica. A Napoli la Smartsystem per due set ha provato con successo a fare peggio rispetto alle precedenti disarmanti trasferte, salvo poi riaversi appena in tempo per evitare una disfatta e riuscire con una faticosa risalita a spezzare il digiuno. Francamente non spiegabile, se non tirando in ballo la psicologia, quanto visto per quasi metà gara. Unica attenuante la conformazione anomala del “PalaSiani”, dove non a caso la Quantware ha costruito la sua classifica.

Le differenze

Non paragonabile, però, il livello tecnico dei partenopei con quello di Palmi, Macerata e San Giustino, sui cui campi i virtussini avevano raccolto zero punti e zero set, e semmai più simile a quello di Sorrento, dove però la Smartsystem aveva inaugurato il poker di sconfitte fuori casa gettando via una partita che aveva in mano. A rimorchiare fuori dalle secche una felice ma non rara coincidenza. Mentre la squadra più debole non riesce a mantenere il ritmo, la squadra più forte prende a fare quello che in condizioni normali dovrebbe venire fuori in automatico. Niente di eclatante, se si pensa che Napoli è rimasta comunque sempre in scia costringendo una Smartsystem mai sciolta a penare fino alla fine. La scelta di Mastrangelo, 52 anni, nativo di Gioia del Colle, si spiega con la volontà di non rinunciare ad alcun obiettivo compresa la Coppa, con la sfida secca di San Giustino di domani sera che il nuovo allenatore avrà tuttavia un solo allenamento per preparare, e sempre con la promozione in A2 in testa, confidando che un tecnico esperto e descritto come un grande motivatore aiuti una squadra spavalda in casa ed esangue in trasferta ad esprimersi sempre secondo gli stessi standard.