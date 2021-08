Respinto dal Tar il ricorso della Samb di Renzi, solo due proposte per ripartire: duello Fedeli-Lotito

SAN BENEDETTO - Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso contro la mancata iscrizione della Samb in Serie C inoltrato dall’immobiliarista romano Roberto Renzi, subentrato a capo della vecchia società. Campo libero alle manifestazioni di interesse per una nuova società che riparta dalla Serie D. Il termine per presentarle erano le ore 12 di oggi e alla fine sono giunte solo due proposte: quella di Lotito-Bucci e quella della cordata di imprenditori sambenedettesi nella quale è confluito anche l’ex presidente rossoblù Franco Fedeli. Insediata la commissione che, insieme al sindaco Piunti, esaminerà le due manifestazioni. È probabile che tra stasera e domani possa essere decisa quella prescelta.

