Coach Repesa torna negativo, ora può rientrare in palestra con la sua Vuelle

PESARO - Finalmente tampone molecolare negativo per Jasmin Repesa, coach della Vuelle Pesaro, che non è potuto andare in panchina nelle ultime due partite della Carpegna Prosciutto, entrambe perse. Ora il coach potrà riprendere a lavorare in palestra in vista della prossima partita di campionato, davvero difficile, che vedrà i pesaresi ospitare la Segafredo Bologna. Le ultime due sconfitte hanno peggiorato solo di poco la situazione di classifica della Vuelle, che è ancora in zona playoff, anche se nella ultima posizione utile. un'ulteriore prevedibile sconfitta contro la Virtus Bologna farebbe uscire i pesaresi dal giro delle magnifiche otto, ma a quel punto si prospetterebbe un finale di campionato più agevole, anche perché i pesaresi, al contrario di molte altre squadre, hanno già effettuato il turno di riposo

