Sarà il Renate l'avversario del Matelica nei playoff nazionali: ecco i cinque accoppiamenti

MATELICA - Sarà il Renate l’avversario del Matelica nel primo turno dei playoff nazionali di Serie C. L’abbinamento con i brianzoli, terzi in classifica finale nel girone A, è scaturito dal sorteggio effettuato nella sede della Lega Pro a Firenze. Gli altri accoppiamenti sono AlbinoLeffe-Modena, FeralpiSalò-Bari, Palermo-Avellino e Pro Vercelli-Sudtirol. Le teste di serie sono le terze classificate dei gironi, appunto Renate, Sudtirol e Avellino, la miglior quarta di tutti e tre i gironi, il Modena, oltre al Bari, la migliore tra le qualificate dai playoff di girone. Le gare si disputeranno con andata e ritorno: in campo domenica 23 maggio e mercoledì 26 maggio. Le teste di serie avranno il vantaggio di disputare il ritorno tra le mura amiche e potranno accedere al secondo turno con l’ulteriore vantaggio di poter giocare per due risultati su tre.

Chi passerà il primo turno accederà al secondo turno della fase nazionale, dove entreranno in scena anche le seconde classificate dei tre gironi, ovvero Alessandria, Padova e Catanzaro. Anche in questo caso si disputeranno gare di andata e ritorno: in campo domenica 30 maggio e mercoledì 2 giugno. Come nel primo turno, le teste di serie unitamente alla miglior piazzata in regular season giocheranno il secondo confronto in casa e in caso di parità nel computo dei 180’ potranno strappare il pass per la final four.

Anche per la final four è previsto il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti e le semifinali sono in programma per domenica 6 e mercoledì 9 giugno. La finalissima, anch’essa in doppio confronto, andrà in scena tra domenica 13 giugno e mercoledì 16 giugno. In questo caso, qualora i 90’ regolamentari terminino in parità, si procederà con i supplementari e, in caso di ulteriore parità, con i rigori.

